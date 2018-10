Amazon-Aktie: Der Aufstieg geht weiter…

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon konnte am Dienstag punkten. Nur leicht zwar, aber es setzte sich fort, was in den vergangenen Tagen bereits deutlicher geworden ist. Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht in der Lage, deutlich steigende Notierungen zu realisieren. Denn die Grenze, die kürzlich mit 1.500 Euro erreicht worden ist, erweist sich als klare Unterstützung. Die Verluste der Sitzungen zuvor sind Rücksetzer durch Gewinnmitnahmen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.