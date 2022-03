Amazon-Aktie: Auf diese Marken kommt es jetzt an!

Die Amazon-Aktie hat in der vergangenen Woche deutlich zulegen können und profitierte dabei von den Aufwärtsimpulsen im Nasdaq-100. Dieser hat in Kalenderwoche 11 mit einem Plus von 8,41 Prozent das beste Wochenergebnis seit 16 Monaten erzielt. Bei Amazon fielen die Zugewinne mit einem Plus von 10,81 Prozent sogar noch etwas stärker aus.

zur Originalmeldung