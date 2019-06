Amazon-Aktie: Auf dem Weg zum neuen Rekordhoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Charttechnisch steht die Amazon Aktie wieder bestens dar. Der Kurs dürfte auch am heutigen Donnerstag an der US-Börse mit Gewinnen in den Handel starten. Im europäischen Handel ging es für die Aktie bereits sichtbar nach oben und damit würde die Amazon Aktie den eingeschlagenen Trend der vergangenen Wochen fortsetzen. Nach dem kurzen Rücksetzer Anfang Juni konnte die Aktie schnell wieder Gas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



