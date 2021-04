Amazon Aktie: Analyst sagt, dass der Wahlsieg gegen die gewerkschaftliche Organisation den regulatorischen Überhang mildert!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) Aktien erholten sich am Freitag, nachdem ein Versuch, eines seiner Lagerhäuser in Bessemer, Alabama, gewerkschaftlich zu organisieren, niedergestimmt wurde. Am Montag sagte Bank of America-Analyst Justin Post, dass die Amazon-Mitarbeiter wahrscheinlich weiterhin darauf drängen werden, sich gewerkschaftlich zu organisieren, aber die Abstimmung der letzten Woche könnte einen gewissen Grad an regulatorischem Überhang für Amazon vorerst beseitigen.

Was ist passiert?

Die ...



