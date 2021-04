Amazon Aktie: Amazon zielt auf automatisierte Kassen in regulären Supermärkten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) will die automatische Kassentechnologie in Standard-Supermärkten einführen, berichtet Bloomberg.

Die Planungsunterlagen für das im Bau befindliche Geschäft in Brookfield, Connecticut, enthalten alle Merkmale eines Amazon Fresh-Lebensmittelmarktes. Die Pläne sehen auch ein Dutzend Ein- und Ausgangstore und an der Decke montierte Gestelle vor, um die Verkabelung zu den Kamera-Arrays zu verlegen, ähnlich wie in den Amazon Go Convenience Stores.

Käufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung