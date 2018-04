Amazon Aktie: Amazon will mithören!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

als Amazon seine smarten Lautsprecher vorstellte, befürchteten Datenschützer schon vom ersten Tag an, dass das Unternehmen damit Wanzen in die Haushalte der Bevölkerung bringen könnte. Wie neue Patente zeigen, war diese Sorge nicht ganz unbegründet. Krone.at berichtete am Freitag über Dokumente, nach denen die Lautsprecher künftig bei Sätzen wie “Ich mag…” oder “Ich liebe…” zuhören könnten. Die daraus erhaltenen Informationen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.