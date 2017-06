Amazon-Aktie: Amazon vergibt kräftig Kredite an Händler!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Banken haben immer mehr Probleme, Kleinkredite an ihre Kunden zu vergeben. Amazon nützt diese Lücke und vergibt fleißig Kredite an seine Händler. In den letzten 12 Monaten belief sich das Kreditvolumen auf eine Milliarde Dollar. Der aufgerufene Zinssatz beträgt in der Regel zwischen 6 und 17 Prozent.

Die ausgegebenen Kleinkredite dürften für Amazon mit wenig Risiko behaftet sein

Nachdem Amazon einen sehr genauen Überblick über die Handelsaktivität der Händler und auch über deren Cash-Flows hat, sollten die Kredite ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis aufweisen. Zudem sichert sich Amazon über eine Art Verpfändung die Waren des Händlers beim Kreditausfall.

Seit kurzem ist der Kurs sogar vierstellig

Mit dem Übersteigen des Widerstands bei 846 Dollar, hat die Aktie die Rallye in Richtung 1.000 $ eingeläutet und den Wert sogar schon überschritten. Ungemach könnte von Seiten des RSI (14) kommen, der inzwischen deutlich im überkauften Bereich angekommen ist. In der Vergangenheit korrigierte der Kurs anschließend zum Teil deutlich nach unten.

Ein Beitrag von Johannes Weber.