Amazon Aktie: Amazon setzt auf Elektroscooter!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat laut dem Magazin „chip.de“ einen neuen Deal mit der Deutschen Post geschlossen. Demnach hat der Versandriese 40 elektrische Streetscooter bestellt, mit denen in Zukunft Pakete ausgefahren werden sollen. Zu diesem Zweck wurden am Amazon-Verteilzentrum bereits 60 Ladestationen errichtet. Beliefert werden sollen mit den wenigen Flitzern unter anderem Kunden, die in ländlichen und schwer erreichbaren Gebieten wohnen.

Amazon bleibt innovationsfreudig!

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung