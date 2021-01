Amazon Aktie: Amazon schnappt sich Googles Anteil an der …!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN) ist auf dem Weg zu einem Quartalsumsatz von $100 Milliarden, da die Pandemie zu einem Online-Shopping-Anstieg geführt hat, berichtet die Financial Times. Da die Kunden in Scharen ins Internet strömen, konnte Amazon auch einen Anstieg der Werbeeinnahmen verzeichnen. Laut FactSet ist der E-Tailer auf dem besten Weg, im Jahr 2020 einen Umsatz von 21 Milliarden Dollar aus der “anderen” ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung