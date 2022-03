Amazon-Aktie: Amazon schließt 68 physische Läden!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) plant die Schließung seiner physischen Buchläden Amazon Books, Amazon 4-star und Amazon Pop Up, wie Reuters berichtet. Die Schließungen werden 68 Läden in den USA und Großbritannien betreffen.

Die Schließungstermine werden je nach Standort variieren, und Amazon wird den betroffenen Mitarbeitern helfen, eine andere Stelle im Unternehmen zu finden. Mitarbeiter, die sich gegen die Schließung entscheiden, erhalten Abfindungspakete.

