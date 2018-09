Amazon Aktie: Amazon macht ernst im Einzelhandel!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon ist längst nicht mehr nur in seinem eigenen Online-Shop tätig, sondern arbeitet auch verstärkt daran, seine Präsenz im Offline-Handel zu verstärken. Zu diesem Zweck eröffnete jetzt in New York eine Filiale unter dem Label „Amazon 4-Star". Dort können Kunden die beliebtesten Produkte von Amazon vor Ort in Augenschein nehmen und natürlich auch kaufen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.