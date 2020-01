Amazon Aktie: Amazon macht Öfen smart!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Nach der smarten Mikrowelle findet jetzt auch ein smarter Backofen von Amazon seinen Weg in die Regale von Händlern in den USA. Angekündigt wurde das Gerät bereits im September. Es ermöglicht Nutzern eine Kopplung mit dem Sprachdienst Alexa, welcher wiederum die Steuerung per Sprachbefehl ermöglicht. Auf diese Weise ist es zum Beispiel möglich, sehr spezifische Speisen mit einem einfachen Befehl zuzubereiten.

Deutsche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung