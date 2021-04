Amazon Aktie: Amazon investiert in 9 Projekte für erneuerbare Energien!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) hat Investitionen in neun neue Projekte im Bereich erneuerbare Energien in fünf Ländern angekündigt.

Was passiert ist

Die Investitionen des Unternehmens mit Hauptsitz in Seattle in Nordamerika umfassen ein 100-MW-Solarprojekt in The Valley of the Kings, Kalifornien, das genug Energie erzeugen wird, um mehr als 28.000 Haushalte pro Jahr zu versorgen, einschließlich 70 MW Speicher; ein 118-MW-Windkraftprojekt in Murray County, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung