Amazon-Aktie: Amazon ändert COVID-Politik!

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) hat am Samstag seine Mitarbeiter in den USA darüber informiert, dass das Unternehmen seine Politik, bezahlte Urlaubstage für diejenigen anzubieten, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, beendet. Entschuldigter Urlaub für Mitarbeiter Ab Montag, den 2. Mai, werden die Mitarbeiter von Amazon einen entschuldigten Urlaub von bis zu fünf unbezahlten Tagen erhalten, so ein Sprecher gegenüber CNBC. Dies… Hier weiterlesen