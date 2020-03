Amazon Aktie: Amazon Go wird erwachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Schon seit einigen Jahren betreibt Amazon unter dem Label Amazon Go einige lokale Geschäfte, in denen Kunden nicht klassisch an einer Kasse bezahlen müssen. Stattdessen wird automatisch von Kameras und anderen Sensoren erfasst, welche Artikel jemand mitnimmt. Dies wird dann automatisch mit dem Kundenkonto verrechnet. Bisher war das Konzept auf kleinere Läden beschränkt, kürzlich eröffnete aber die erste Filiale mit etwa



