Amazon Aktie: Amazon in Gesprächen zur Übernahme von MGM!

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) befindet sich in Gesprächen zur Übernahme des Filmstudios MGM, was Berichten zufolge dem Unterhaltungsportfolio des Unternehmens einen deutlichen Schub geben könnte.

Was geschah

Die Gespräche wurden von The Information am Montag berichtet (via AppleInsider). Der Status der Gespräche kann nicht bestätigt werden und es gibt keine Sicherheit, dass der Deal zustande kommt.

Die Nachricht von den Gesprächen zwischen den beiden Unternehmen



