Amazon-Aktie: Amazon-Analyst für den Rest des Jahres 2021 vorsichtig ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN) hat sich seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals am 29. Juli deutlich schlechter entwickelt als der S&P 500 Index, was laut einem Analysten von JPMorgan die Stimmung gegenüber der Aktie bis zum Jahresende zurückhaltend macht.

Der Amazon-Analyst: Analyst Doug Anmuth stuft Amazon erneut mit “Overweight” ein und gibt ein Kursziel von 4.100 $ an.

Amazon wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung