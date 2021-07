Amazon Aktie: Am Donnerstag ist es so weit!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Kommenden Donnerstag (= 29. Juli 2021) ist es so weit: Amazon will neue Geschäftszahlen veröffentlichen. Und zwar stehen dann die Q2 2021 Zahlen des Versandhaus-Riesen an. Amazon gehört ja eher zu den Gewinnern der Pandemie-Einschränkungen. Als Einkaufszentren und Ladengeschäfte schließen mussten und die Leute verstärkt zu Hause blieben, wo haben sie da Dinge bestellt? Eben – bei Amazon. Und bei Amazon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



