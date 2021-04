Amazon-Aktie: Allzeithoch im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In den letzten Tagen ist der Kurs der Amazon Aktie weiter gestiegen und auch heute zeichnet sich ein grüner Start an den US-Börsen ab. Der Kursgewinn auf Tradegate wird zum Handelsstart in Europa mit leicht über 1 % angegeben. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Die Geschäfte von Amazon laufen gut und Corona hat dem Online-Handel noch einmal Schub verliehen.