Amazon-Aktie: Aktuelles zum Chartbild!

Die Amazon-Aktie hat einen Trendbruch hinter sich. Der lange Zeit bestehende Aufwärtstrend wurde beendet und nun ist die Aktie in einen Abwärtstrend übergegangen. Der Kurs hat einige Male das Bollinger Band verlassen und bewegt sich hauptsächlich am unteren Rand des Bands entlang. Der GD (38) hat den GD (100) vor wenigen Tagen von oben geschnitten und so ein Verkaufssignal gebildet. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.