Amazon-Aktie: Ärger mit Kartellamt lässt die Anleger kalt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon ist am Donnerstag unter Druck geraten. Das Unternehmen hat Probleme mit dem Kartellamt in Deutschland. Dieses leitet ein Missbrauchsverfahren ein, wie in den vergangenen Stunden zu lesen war. Zunächst hatte der Markt auf diese Meldung gar nicht reagiert. Dann allerdings ging es zunächst etwas nach unten, doch am Ende des Tages standen erneut Kursgewinne zu Buche. Der Wert ist aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.