Amazon-Aktie: Nach dem Absturz - wie geht es nun weiter?

Nach dem Crash in der vergangenen Woche laufen bei der Amazon-Aktie die Aufräumarbeiten. Am Montag sind die Notierungen trotz eines zwischenzeitlichen Tiefs von 2.367,50 Dollar zum Handelsende doch noch etwas höher gewandert. Die Aktie profitierte dabei auch von einem bullischen Reversal in den Auswahlindizes Nasdaq-100 und S&P 100. Am Dienstag gehen die Erholungen weiter, die Aktie steigt um 0,64 Prozent… Hier weiterlesen