Amazon Aktie: $96,1B Einnahmen und $12,37 EPS erschüttern die Schätzungen!

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) meldete für das dritte Quartal Einnahmen in Höhe von 96,1 Milliarden Dollar, was den Konsens von Street von 32,7 Milliarden Dollar übertraf. Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 37%. Amazon meldete einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 12,37 USD, was 67% über den Schätzungen von 7,41 USD lag. Das Betriebsergebnis im dritten Quartal belief sich auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



