Amazon-Aktie: 2.500 neue Arbeitsplätze in Kalifornien!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Mehr als 2.500 Arbeitsplätze im Unternehmens- und Technologiebereich Amazon.com Inc. (AMZN) hat am Dienstag angekündigt, in den kommenden Jahren in mehreren Städten des US-Bundesstaates Kalifornien mehr als 2.500 Arbeitsplätze im Unternehmens- und Technologiebereich schaffen zu wollen. Darüber hinaus sagte der Einzelhändler, dass er seine Tech Hubs in San Diego und im Großraum Los Angeles, einschließlich Irvine und Santa Monica, ausbauen… Hier weiterlesen