Amazon Aktie: 2.500 Arbeitsplätze in Kalifornien!

Verbesserung des Alexa Erlebnisses? Amazon.com Inc. hat am Dienstag angekündigt, in den kommenden Jahren in mehreren Städten des US-Bundesstaates Kalifornien mehr als 2.500 Arbeitsplätze im Unternehmens- und Technologiebereich schaffen zu wollen. Diese Jobs werden unter anderem den Aufbau einer Cloud-Infrastruktur, die Verbesserung des Alexa-Erlebnisses und die Entwicklung von Videospielen umfassen. Darüber hinaus sagte der Einzelhändler, dass er seine Tech Hubs… Hier weiterlesen