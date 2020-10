Amazon: Achterbahnfahrt vor dem Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie beendete die letzte Handelswoche mit einer regelrechten Achterbahnfahrt. Zuvor war der Kurs am Montag am Widerstand bei 3.496,24 US-Dollar gescheitert und in eine neue Abwärtsbewegung übergegangen. Sie wurde bis zum Freitag fortgesetzt.

Kurz vor dem Wochenende versuchten die Bullen sich an einem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends. Sie scheiterten und die Aktie fiel wieder zurück.



