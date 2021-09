Amazon: 18 Dollar Einstiegslohn!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (NASDAQ:AMZN) plant, weitere 125.000 Mitarbeiter in amerikanischen Städten einzustellen und erhöht den Mindestlohn für Mitarbeiter im Bereich Fulfillment und Transport auf 18 US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Diese zusätzlichen Arbeitsplätze kommen zu den 40.000 Arbeitsplätzen hinzu, die das Unternehmen laut einer anderen Ankündigung vom Anfang des Monats einstellen will.

Warum das wichtig ist

