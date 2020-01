Amazfit bringt preisgekrönte True Wireless PowerBuds und entspannende ZenBuds auf den Markt, um Sport und Schlaf zu optimieren

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Amazfit Powerbuds von IDG als "Best TWS FitnessEarphone" ausgezeichnetHuami (NYSE: HMI) hat auf der Consumer Electronic Show (CES 2020) in Las Vegasseine erste, bereits preisgekrönte Ohrhörer-Serie vorgestellt. Amazfit PowerBudsund Amazfit ZenBuds sind für sportliche und gesundheitsbewusste Anwender gedachtund helfen, aktiv, gesund und entspannt zu leben - zu jeder Tages- undNachtzeit.Amazfit hat für seine Innovationen im Bereich der Smart Wearables mit "Best TWSFitness Earphones" eine Top-Auszeichnung der IDG (International Data Group) fürdie neu angekündigten Amazfit PowerBuds aus Amazfits erster und aktuellsterProduktlinie erhalten.Amazfit PowerBuds - ein perfekter Begleiter für Sport und Arbeit.Die Amazfit PowerBuds wiegen nur 7g[1] und sind mit magnetischen Sport-Ohrbügelnausgestattet. Die PowerBuds überwachen zudem die Pulsfrequenz mit einemeingebauten Huami PPG-Herzfrequenzsensor und halten den Benutzer mitEchtzeitdaten zu Herzfrequenz, Trainingsstatus und Benachrichtigungen beibeschleunigter Herzfrequenz auf dem Laufenden.Durch die Integration einer hochentwickelten Verbundmembran liefert PowerBudsein Hi-Fi-Klangerlebnis. Die PowerBuds unterstützen acht Stunden Spielzeit beivollständiger Aufladung*. Kombiniert mit der tragbaren magnetischen Ladebox kannman unterwegs und überall 24 Stunden* lang Musik genießen. PowerBuds sind mitThru Mode ausgerüstet, was den Raumklang verbessert.Mit Amazfit PowerBuds bleiben Sie immer in Verbindung - dank der intelligentenund intuitiven Touch-Steuerung mit eigener Tap-Funktion.Amazfit ZenBuds sorgen für guten SchlafDie ZenBuds sind für Hintergrund-Geräuschdämpfung konzipiert, passen sich gutins Ohr ein, schützen vor Außengeräuschen und sorgen auf diese Weise für besteSchlafqualität. ZenBuds ist mit Knowles Balanced Armature ausgestattet undbietet Smart Interference, das als Einschlafhilfe die jeweils passende richtigeUmgebung schafft und wohltuende Klänge generiert. Die entspannenden Klängeschalten sich automatisch aus, sobald man eingeschlafen ist. ZenBuds sammeltaußerdem Daten zu Herzfrequenz, Körperposition und Bewegung, was eine Analysedes individuellen Schlafverhaltens ermöglicht.ZenBuds bietet eine Akkulaufzeit von 12 Stunden* pro Ladevorgang. AmazfitZenBuds weckt den Anwender sanft mit einem persönlichen Weckalarm, der sichlangsam steigert und niemanden in der Umgebung stört.Preise und Verfügbarkeit- Amazfit PowerBuds wird im Februar 2020 verfügbar sein. Derempfohlene Verkaufspreis liegt bei 99,90 USD.- Amazfit ZenBuds wird ebenfalls 2020 erhältlich sein, ohne konkretenZeitplan.Eine Pressemappe und hochauflösende Produktbilder finden Sie zum Download unter:https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK[1] Gewicht desGeräts beträgt6g, plus eineinzelnerOhrbügel von 1gGewicht* Datenvon AmazfitLab, die Datenkönnen aufgrundderTestbedingungenvariierenPressekontakt:pr@huami.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1062783/Huami.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133824/4486342OTS: HuamiOriginal-Content von: Huami, übermittelt durch news aktuell