Das Amazfit Cadde 10k Run & Sports Festival startet dieses Wochenende

Istanbul (ots/PRNewswire) - Die Amazfit T-Rex Pro ist eine Sport-Smartwatch, die perfekt für Outdoor-Läufer ist, die zu einem gewöhnlichen, aktiven Leben zurückkehren.Amazfit (https://www.amazfit.com/en/), eine globale Marke im Wearables-Markt, hat heute sein Smartwatch-Sponsoring des Cadde 10k in der Türkei angekündigt. Das Amazfit Cadde 10k Run and Sports Festival, das am 12. und 13. Juni am Strand von Caddebostan stattfindet, bietet verschiedene sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen. Eine der wichtigsten Veranstaltungen des Festivals, die mit Unterstützung der Gemeinde Kadiköy durchgeführt wird, ist der "Amazfit Cadde 10k Run".Der Hauptsponsor des Cadde 10k, Amazfit, ist eine globale Smartwatch-Marke, die für ihre Expertise im Bereich Smartwatch- und Armbandtechnologien bekannt ist. Egal, ob Sie wettbewerbsfähige Marathons laufen oder einfach nur die Natur genießen, die Amazfit T-Rex Pro ist die richtige Uhr für Sie. Sie verfügt über vier einfach zu bedienende globale Satellitennavigationssysteme (einschließlich GPS), eine Funktion zur Messung der Blutsauerstoffsättigung und ist robust wie ein Militär. Wenn SIe vollständig aufgeladen ist, können Sie sich entspannt zurücklehnen und bis zu 18 Tage Aktivität und Fortschritt bei typischer Nutzung genießen. Die Amazfit T-Rex Pro ist außerdem 10 ATM wasserdicht, um Sie vor Schweiß und Regen zu schützen, oder damit Sie surfen, schwimmen oder die Unterwasserwelt erkunden können.Amazfit spielt eine aktive Rolle bei der Durchführung umfangreicher Forschungen zum Schutz und zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Als führende Marke im Bereich des digitalen Gesundheitsmanagements möchte Amazfit die türkischen Verbraucher als Teil dieser Transformation einbeziehen und die bevorzugte Marke im Bereich der Technologien für gesundes Leben werden.Informationen zu AmazfitAmazfit wurde 2015 gegründet und bietet smarte Uhren und Bänder für den täglichen Gebrauch bis hin zum Outdoor-Sport sowie smarte Geräte für Sport und Gesundheit wie TWS-Earbuds, smarte Laufbänder und smarte Waagen. Derzeit sind Amazfit-Produkte auf den Märkten von mehr als 90 Ländern und Regionen vertreten, darunter die USA, Deutschland, die Türkei und Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.comFolgen Sie Amazfit auf:Facebook: https://www.facebook.com/amazfit.global/Instagram:https://www.instagram.com/amazfitturkey/Twitter:https://twitter.com/AmazfitTurkeyFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1531572/1.jpgPressekontakt:Für Medienanfragenpress@zepp.com Laura Zhaozhaominchao@zepp.com86-18676384532Original-Content von: Amazfit, übermittelt durch news aktuell