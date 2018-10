Amarin Aktie: Nicht zu stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Nach der Kursexplosion Ende September rechnete so mancher Beobachter wohl schon mit einer Korrektur bei der Aktie des Biopharma-Unternehmens Amarin. Davon ist aber bis heute nichts zu spüren. Stattdessen schwingt der Kurs sich in immer neue Höhen und hat sich jetzt in nur vier Wochen schon um mehr als 500 Prozent gesteigert!

Ein Beitrag von Robert Sasse.