Amarin Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

An der Börse NASDAQ GM notiert die Aktie Amarin am 08.01.2022, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 3.25 USD. Die Aktie der Amarin wird dem Segment "Biotechnologie" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Amarin nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Amarin-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Amarin-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Amarin vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 11 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 238,46 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (3,25 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Amarin somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Amarin ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amarin-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,36, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,51, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Amarin. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Amarin daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Amarin von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

Sollten Amarin Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Amarin jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Amarin Aktie.

Amarin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...