Amarin +300%: Wir enthüllen den Nachfolger noch heute!

Wahnsinnssprung nach neuen Studiendaten: Die Aktie des Pharmaforschers Amarin (WKN: A0NBNG) knallt im vorbörslichen Handel aktuell um rund +300% in die Höhe. Auslöser sind neue Studiendaten zum einzigen Produkt des Unternehmens.

Wie Amarin heute bekannt gibt, konnte das bereits zugelassene Vascepa in einer neuen Großstudie mit über 8.000 Patienten eine 25-prozentige Risikoreduktion bei Herz-Kreislauf-Patienten nachweisen. Die Resultate könnten „zu einem neuen Paradigma in der Behandlung führen, um das signifikante kardiovaskuläre Risiko, das bei Millionen von Patienten verbleibt, weiter zu reduzieren“, heißt es in der Meldung. Diese Nachricht ist fraglos von enormer Bedeutung.

Neuer Riesenmarkt öffnet sich

Bislang wurde Vascepa nur als Omega-3-Fettsäure-Produkt gegen sogenannte Hypertriglyceridämie zugelassen. 2013 stimmte das AdCom-Komitee der FDA mit 9 zu 2 Stimmen gegen eine Zulassung zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Mit den neuen Daten in der Hand öffnet sich für Vascepa nun ein riesiger Markt. Potenzielle Pharmakonzerne könnten nun mit Übernahmegedanken spielen. Nach +300% Kursgewinn quasi aus dem Stand und einer Marktkapitalisierung von damit über 3 Milliarden USD ist ein Kauf der Aktie nun aber natürlich mit Risiken verbunden. Wir haben daher eine bessere Alternative

Exklusiver Amarin-Nachfolger nur im NBC

Für Mitglieder unseres No Brainer Clubs präsentieren wir noch heute den Amarin-Nachfolger mit einer ähnlichen kurzfristigen Performance-Perspektive. Die überwältigend positiven Meinungen zum besten deutschsprachigen Börsenbrief überschlagen sich schon jetzt. Wer noch immer kein Club-Mitglied ist, kann sich heute vor der nächsten Preiserhöhung und Mega-Rakete noch dauerhafte Vorteilskonditionen sichern.