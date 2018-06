Amani Gold Aktie: Das kann zum Desaster werden

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Wer die Aktie von Amani Gold kaufen möchte, der hat einen absoluten Pleitekandidaten vor Augen. Die Aktie musste auf ohnehin schon sehr niedrigen Niveau am Dienstag einen weiteren Abschlag in Höhe von mehr als 8 % hinnehmen. Das charttechnische Bild verrät, dass mit einem weiteren deutlichen Kurssturz zu rechnen ist. Es wäre zudem nicht verwunderlich, würde Amani Gold nun in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.