Amani Gold Aktie: Neuigkeiten lassen auf sich warten!

Rund um Amani Gold gab es in den letzten Wochen und Monaten nur spärliche Neuigkeiten. Zwar gab es im April Meldungen um neue Bohrergebnisse, die fielen aber wenig spektakulär aus. So gelingt es der Aktie auch nicht, das Interesse der Käufer aufrecht zu erhalten. Am Dienstag setzte die Aktie somit ihren langfristigen Abwärtstrend mit Verlusten in Höhe von 7,1 Prozent fort ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.