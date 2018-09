Amana Capital lanciert institutionelle Lösung AmanaPRO

London (ots/PRNewswire) -AmanaPRO entwickelt ausgeklügelte Einstiegspakete für dasBrokergeschäft für Kunden auf der ganzen WeltDas führende Finanzvermittlungsunternehmen Amana Capital hat heutedie Premiere seines neuen Service AmanaPRO (http://www.amanapro.com)verkündet. Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio und willinstitutionelle Kunden ansprechen. Bei der Markteinführung seinesbrandneuen Produkts stützt es sich auf die Stärken seinerpreisgekrönten Technologie und seinen herausragenden Kundenservice.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/739451/AmanaPRO_Logo.jpg )AmanaPRO bietet seinen institutionellen Kunden MetaTrader 4 undMetaTrader 5 neben einem Multi-Terminal. Finanzvermittler können sichein maßgeschneidertes Paket konfigurieren lassen und aus vielenverschiedenen Optionen auswählen. Die Risikomanagement-Lösung stammtvon Centroid und bietet ein Höchstmaß an Kontrolle über das Buch. Sieunterstützt Dealing Desk, vollautomatisierte Abwicklung(Straight-Through-Processing) und hybride Transaktionsmodelle.Neben einem komplett individualisierbaren Angebot ausHandelsplattformen, Liquidität, Konnektivität, Risikomanagement undHosting unterstützt AmanaPRO Finanzvermittler durch verschiedeneGeschäftsberatungsdienste. Mit der vorkonfigurierten Lösung könnensich Broker-Kunden darauf konzentrieren, einen loyalen Kundenstammaufzubauen, während sich Amana Capital mit seiner technischenExpertise um den Rest kümmert.AmanaPRO umfasst ein Kundenmanagementsystem mit einempreisgekrönten Kundenservice-Helpdesk, ein Broker-Vorstellungsportalsowie Top-Tier-Liquidität und bietet seinen Kunden eine erstklassigeKomplettlösung für das Brokergeschäft.Ahmad Khatib, CEO von Amana Capital, kommentierte: "Wir haben vielArbeit in die Entwicklung von AmanaPRO investiert. Unser Team hat fürunsere Kunden eine Lösung mit Technologie, Sicherheit understklassigen Kundenservice auf institutionellem Niveau entwickelt.Wir sehen uns auf einem Verdrängungsmarkt hervorragend positioniert,um unseren Partnern eine hochmoderne integrierte Lösung anzubieten,die alle Anforderungen erfüllt.""Neben dem Zugang zu Tier-I-Liquidität bekommen unsere Kunden mitAmanaPRO Lösungen für Konnektivität, Risikomanagement und Hosting,die sich zu einem nahtlosen Erlebnis zusammenfügen. Wir sindglücklich darüber, das Produkt auf dem 2018 Asia Trading Summit inGuangzhou zu debütieren, eine Gemeinschaftsveranstaltung von FinanceMagnates und FX168."Nach über 8 Jahren am Markt läutet Amana Capital beimBrokergeschäft ein neues Zeitalter ein und hat zu diesem ZweckSpitzenkräfte der Branche für sich gewonnen. Weltweit verschärft sichdas regulatorische Umfeld, und das Unternehmen bekräftigt seineVerpflichtung für den Markt.Informationen zu Amana Capital:Amana Capital (http://www.amanacapital.com ), eineTochtergesellschaft von 180 Capital, ist Spezialist für Online-Handelund verschafft institutionellen und Privatkunden auf der ganzen WeltZugang zu den weltweiten Finanzmärkten. Es ist Betreiber derPlattform TradeCaptain (tradecaptain.com), ein führendes globalesPortal für Finanznachrichten und -informationen. Amana Capitalbetreut Kunden in über 80 Ländern. Die Tochtergesellschaften desUnternehmens unterliegen der Aufsicht von FCA, DFSA, CySEC und BDL.Pressekontakt:Omar Khaled+961-1-360-930omar.khaled@amanacapital.comOriginal-Content von: Amana Capital, übermittelt durch news aktuell