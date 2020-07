Amalgamated Bank: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Per 03.07.2020, 03:53 Uhr wird für die Aktie Amalgamated Bank am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 11.96 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Die Aussichten für Amalgamated Bank haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Amalgamated Bank 2 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Amalgamated Bank vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 11,96 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 42,14 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 17 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Amalgamated Bank investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,55 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,45 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Amalgamated Bank von 11,96 USD ist mit -20,53 Prozent Entfernung vom GD200 (15,05 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 11,01 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,63 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Amalgamated Bank-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.