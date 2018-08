Amag steigt bei Swisscom-Startup Autosense ein

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Zürich (awp) - Die Amag steigt beim Swisscom-Startup Autosense ein. Die Autoimporteurin beteilige sich ab sofort mit 50 Prozent an dem im Juni gegründeten Jungunternehmen, schrieb die grösste Autoimporteurin der Schweiz am Mittwoch in einem Communiqué. Damit gehören der Amag und der Swisscom je die Hälfte an Autosense.

Finanzielle Details wurden keine genannt. Gemeinsames Ziel sei der Aufbau eines digitalen Serviceportals, mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten