Amag: Was ist hier nur passiert?

Der Amag-Kurs wird am 23.05.2020, 08:16 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 7.93 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Biotechnologie".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Amag auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Amag lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Amag in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Amag liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9,57 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (7,93 USD) könnte die Aktie damit um 20,7 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Amag-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,68. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Amag zahlt die Börse 25,68 Euro. Dies sind 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Biotechnologie" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 62,25. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.