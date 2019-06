Amadeus IT: So schnell kann es gehen

An der Börse notiert die Aktie Amadeus IT am 06.06.2019, 21:02 Uhr, mit dem Kurs von 69,58 EUR. Die Aktie der Amadeus IT wird dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Amadeus IT einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Amadeus IT jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Amadeus IT ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amadeus IT-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,59, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,98, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Amadeus IT-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 69,35 EUR. Der letzte Schlusskurs (68,63 EUR) weicht somit -1,04 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (69,49 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,24 Prozent), somit erhält die Amadeus IT-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Amadeus IT-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Amadeus IT zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.