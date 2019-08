Amadeus Fire: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus FiRe":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Amadeus Fire, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.08.2019, 22:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 110.27 EUR.

Unser Analystenteam hat Amadeus Fire auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,24 Prozent liegt Amadeus Fire 1,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,3. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Amadeus Fire damit 17,38 Prozent über dem Durchschnitt (-0,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 2,46 Prozent. Amadeus Fire liegt aktuell 14,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Amadeus Fire-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Amadeus Fire-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (130 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 17,75 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 110,4 EUR), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Amadeus Fire eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.