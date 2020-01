Amadeus Fire: Wer hätte das gedacht?

Per 31.01.2020, 06:06 Uhr wird für die Aktie Amadeus Fire am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 155.2 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Human Resource & Employment Services".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Amadeus Fire entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Amadeus Fire beträgt das aktuelle KGV 30,1. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 30,3. Amadeus Fire ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Amadeus Fire erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Amadeus Fire aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (165 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 6,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 154,8 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Amadeus Fire erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Amadeus Fire-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 118,17 EUR. Der letzte Schlusskurs (154,8 EUR) weicht somit +31 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (134,13 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,41 Prozent), somit erhält die Amadeus Fire-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Amadeus Fire-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.