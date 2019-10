Amadeus Fire: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus FiRe":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Amadeus Fire, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.10.2019, 23:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 108.8 EUR.

Wie Amadeus Fire derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Amadeus Fire investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,51 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 2,19 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,79 und liegt mit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen) von 33,9. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Amadeus Fire auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Amadeus Fire als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Amadeus Fire aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 130 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 19,27 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 109 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".