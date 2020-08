Amadeus FiRe schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab – Aktie reagiert mit Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus FiRe":

Nicht selten geben die Aktien von Unternehmen, die eine Kapitalerhöhung bekannt geben, danach kräftig nach. Denn durch die erhöhte Anzahl an Aktien, auf die sich das Grundkapital sowie der Gewinn verteilen, wird der Anteil der Aktionäre an der Firma bzw. am Gewinn entsprechend verwässert. Liegt dann noch der Ausgabepreis der neuen Aktien unter dem aktuellen Kurs, fallen diese meist in Richtung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



