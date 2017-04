Amadeus FiRe hat die nächste Kurshürde überwunden!

Lieber Leser,

sehr zufrieden sind technische und charttechnische Analysten aktuell mit Amadeus FiRe. Die Aktie steht nun vor einem neuen Top und könnte danach das derzeit gewaltige Potenzial nutzen, so die Einschätzungen. Im Jahresverlauf beträgt das Plus derzeit geringe 4 %. Auf Basis von 6 Monaten hingegen hat der Titel bereits einen Aufschlag von gut 6 % erwirtschaftet. Dies zeigt, dass der Aufwärtstrend aktuell intakt ist.

Charttechnisch: zufriedenstellendes Ausgangsbild

Dabei hat die Aktie vor allem charttechnisch musterhafte Bewegungen. Seit Mitte November kämpfte der Wert mit einer Hürde in Höhe von 73 Euro, um in einem längeren Anlauf dann auch die Marke von 75 Euro zu knacken. Schließlich schaffte der Titel am 1. März bei 77,90 Euro ein erstes 12-Monats-Hoch. Ausgehend davon setzte die Aktie zurück und bestätigte geradezu mustergültig den neuen Boden bei 75.

Da es jetzt wieder aufwärts zu gehen scheint, könnte Amadeus FiRe die nächste Stufe avisieren. Der Abstand zum Allzeithoch 90,83 Euro beträgt aktuell nur 16 %. Bis dahin hätte der Kurs nach einem neuen 12-Monats-Hoch noch Luft. Darüberhinaus sehen charttechnische Analysten sogar einen mittelfristigen Angriff auf die 100-Euro-Marke als möglich an. Technische Analysten bestätigen: Die Aktie ist bei einem Abstand von 9 % zum GD200 im langfristigen Aufwärtstrend und somit im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.