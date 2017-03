Amadeus FiRe: Matthias Ruhland unter 3 Prozent!

Matthias Ruhland hat seine Beteiligung an der Amadeus FiRe AG mit Wirkung zum 28. Februar 2017 auf 2,82 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Seit Mitte 2012 war der Investmentbanker mit 4,95 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Anteilig führend im Aktionärskreis sind laut den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen die Investmentgesellschaft MainFirst SICAV mit 9,99 Prozent und die Deutsche Asset Management Investment GmbH mit einem Stimmrechtsanteil von 9,28 Prozent. Die BNP Paribas Investment Partners S.A. hatte ihren Stimmrechtsanteil am Personaldienstleistungsunternehmen 9. Februar auf 4,99 Prozent verringert, die Lazard Frères Gestion verkleinerte schon im Juli 2014 auf 4,97 Prozent. Die Rhine Alpha Stars meldete zuletzt einen Bestand von 240.000 Stückaktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 4,617 Prozent. Die Sun Life Financial Inc. Ist mit 4,55 Prozent an den Stimmrechten beteiligt.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 51,71 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Amadeus FiRe. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,52 Prozentpunkte leicht verringert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Michael Garth.