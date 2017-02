Amadeus FiRe: BNP Paribas unter 5 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die BNP Paribas Investment Partners S.A. hat ihre Beteiligung an der Amadeus FiRe AG mit Wirkung zum 9. Februar 2017 auf 4,99 Prozent der Stimmrechte verringert. Zuletzt war die französische Geschäftsbank mit 5,003 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Anteilig führend im Aktionärskreis sind laut den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen die Investmentgesellschaft MainFirst SICAV mit 9,99 Prozent und die Deutsche Asset Management Investment GmbH mit einem Stimmrechtsanteil von 9,28 Prozent. Die Lazard Frères Gestion hatte ihren Stimmrechtsanteil am Personaldienstleistungsunternehmen im Juli 2014 auf 4,97 Prozent verringert, Matthias Ruhland verkleinerte schon Mitte 2012 auf 4,95 Prozent. Rhine Alpha Stars meldete zuletzt einen Bestand von 4,62 Prozent. Im Juni 2015 hatte die Sun Life Financial Inc. ihren Anteil auf 4,55 Prozent gesenkt. Die Union Investment Privatfonds GmbH hatte am 8. Februar ebenfalls Anteile abgegeben und kommt auf 2,91 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 52,23 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Amadeus FiRe. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 3,52 Prozentpunkte weiter erhöht.

