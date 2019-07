AmaWaterways begrüßt offiziell die revolutionäre AmaMagna mit festlicher Schiffstaufe

Gründer und geschätzte Partner von AmaWaterways feiern gemeinsammit Emmy®-Preisträgerin und Schiffspatin Samantha BrownCalabasas, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AmaWaterways hat heuteim österreichischen Grein sein revolutionäres neues Schiff getauft,die AmaMagna. Im Rahmen der festlichen Zeremonie waren Rudi Schreinerund Kristin Karst an Bord, Gründer von AmaWaterways, und dazuTaufpatin Samantha Brown, die angesehene Reiseexpertin und mit einemEmmy ausgezeichnete Fernsehpersönlichkeit. Sie taufte das 23. Schiffder Flotte offiziell."Die einzigartige Konstruktion der AmaMagna von doppelter Breite,die mehr persönlichen Raum, Komfort und Restaurants ermöglicht, hatteich seit Jahren im Kopf. Wir sind höchst erfreut, sie heute offiziellin der Familie von AmaWaterways willkommen heißen zu können", sagteRudi Schreiner. "Wir sind dankbar, dass so viele unserer Freunde undReisepartner der Feier dieses aufregenden Moments für unserUnternehmen beiwohnen."Die lange Tradition der Schiffstaufen, die mehr als 4.000 Jahrezurückreicht, wurde mit dem Beisein eines Geistlichen geehrt, derSchiff und Besatzung segnete, dieweil Taufpatin Samantha Brown eineSektflasche am Rumpf der AmaMagna zerschellen ließ, was für Glück aufkünftigen Fahrten sorgen soll."Wir haben im Laufe der Jahre jedes neue Schiff auf die Ama-Weisegefeiert - mit viel Liebe! Samantha Brown teilt viele Werte unseresUnternehmens. Dies kommt auch in ihrer Reihe 'Places to Love' auf PBSzum Ausdruck, in der sie zum emotionalen Kern des Reisens vorstößt -die Menschen, welche ein Reiseziel ändern, herausfordern undstärken", sagte Kristin Karst. "Sie ist die perfekte Taufpatin dieseshöchst speziellen Schiffes, das die Vorstellung, was eineFlusskreuzfahrt bieten kann, für Reisende, die individuelleErfahrungen suchen, neu bestimmt."Das beeindruckende neue Schiff wurde von Rainer Barth begrüßt, demBürgermeister von Grein, sowie einer Gruppe hochrangiger Vertreterregionaler Regierungen und des Tourismus. Zu den Festlichkeiten desNachmittages gehörten Ansprachen von Schreiner, Karst and Brown,zusammen mit lokaler Unterhaltung welche den Donauwalzer, Sound ofMusic und den österreichischen Sänger Falco feierte. Nach regionalinspirierten Cocktails und einem Galadiner hatten die Gäste dasVergnügen einer Schau auf dem Sonnendeck mit faszinierendenLED-Performern und Feuerwerk zum Abschluss des Festes."Ich bin stolz darauf, Taufpatin dieses unglaublich innovativenSchiffs zu sein", sagte Samantha Brown. "Die Wärme undAufmerksamkeit, welche die Mannschaft mir und meiner Familie aufvorigen Fahrten mit AmaWaterways entgegenbrachte, haben mich stetsbeeindruckt. Im Lauf meiner Reise an Bord der AmaMagna in dieserWoche aber haben Schiff und Service alle meine Erwartungen an eineKreuzfahrt übertroffen."Die AmaMagna hat die zweifache Breite herkömmlicher Schiffe fürFlusskreuzfahrten, heißt aber nur 20 % mehr Passagiere an Bordwillkommen. Dies ermöglicht sehr viel mehr persönlichen Raum. Mehrals die Hälfte der 98 Privatkabinen sind Suiten, die 33 bis 66Quadratmeter messen. Alle Privatkabinen und Suiten sind stilvollgestaltet, mit Akzenten aus Naturholz. Die Suiten verfügen überAußenbalkone, offene Sitzbereiche und luxuriöse Badezimmer, mitDoppelwaschbecken und begehbaren Duschen. Sechs Grand-Suiten (44Quadratmeter) und eine Owner's Suite (66 Quadratmeter) verfügen übernoch gehobenere Ausstattung mit abgetrennten Sitzbereichen und großenBadezimmern mit Spa-Badewannen.Es stehen vier Restaurants mit preisgekrönter Küche zur Auswahlund auf dem Schiff gibt es Service mit außergewöhnlichem Komfort wieBordkino, eine große Boutique, ein ausgedehntes Zen Wellness Studiomit großem Trainingsbereich, in dem Gruppenkurse in Stretching,Ausdauer und Core-Training angeboten werden, sowie Spin-Klassen unterLeitung eines ausgebildeten Wellness-Trainers. Es gibt eine Saftbarund zwei Massagezimmer sowie des weiteren Maniküre, Pediküre undCoiffure. Auf dem Sonnendeck befinden sich ein großer, beheizterPool, ein Whirlpool zum Entspannen sowie die Sky Bar für dasVergnügen an Bord. Alle Einrichtungen des Sonnendecks sind mit eineminnovativen Pop-up-Fahrstuhl, der alle vier Decks bedient,barrierefrei zu erreichen.Exklusiv auf der AmaMagna können Gäste das Concierge Golf Programnutzen, das die Möglichkeit eröffnet, vier Golfplätze der höchstenKlasse in Ungarn, der Slowakei, Österreich und Deutschland zuspielen, während man die Magie einer Flusskreuzfahrt genießt. DieAmaMagna bietet die Touren Romantische Donau, Melodien der Donau undWeihnachtsmärkte an der Donau an.Vollständige Details und eine Buchung einer Flusskreuzfahrt mitder AmaWaterways erhalten Sie beim Reisebüro Ihrer Wahl, rufen Sieuns unter 1.888.626.0994 an oder besuchen Sie AmaWaterways.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2523045-1&h=3477342247&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523045-1%26h%3D2353633566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amawaterways.com%252F%26a%3DAmaWaterways.com&a=AmaWaterways.com). Folgen Sie AmaWaterways auf Facebookunter Facebook.com/AmaWaterways (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2523045-1&h=4109772868&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523045-1%26h%3D1202284658%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FAmaWaterways%26a%3DFacebook.com%252FAmaWaterways&a=Facebook.com%2FAmaWaterways), Instagram @AmaWaterways und aufTwitter @AmaWaterways.Informationen zu AmaWaterwaysAmaWaterways ist ein Unternehmen in Familienbesitz und begeht 17Jahre auf dem Fluss. Das Unternehmen bietet unvergesslicheFlussfahrten mit 23 Schiffen auf (Europa) Donau, Rhein, Mosel, Main,Rhône, Seine, Garonne, Dordogne sowie auf Wasserstraßen in denNiederlanden und Belgien, dem Duero, dem Mekong in Südostasien unddem Chobe in Afrika. Das Unternehmen unter Leitung der inFlusskreuzfahrten erfahrenen Gründer Rudi Schreiner und Kristin Karstist bekannt für das innovative Design seiner Privatkabinen miteinzigartigen Doppelbalkonen, Wellness-Aktivitäten mit einer großenAuswahl von Ausflügen zu Lande mit Fahrradfahren und Wandern füraktive Reisende. Hinzu kommen preisgekrönte Küche imSpezialitätenrestaurant The Chef's Table sowie erstklassige Weine,Biere und Softdrinks bei Lunch und Dinner gratis. Die Schiffe sindmodern, geräumig und geschmackvoll eingerichtet und verfügen sämtlichüber Komfort wie Haar- und Massagesalons und einen Fitnessraum. Vieleverfügen über beheizte Außenpools mit Poolbars. AmaWaterways ist inder Branche der Flusskreuzfahrten im Bereich der Innovation führend.Dies stellt der Stapellauf der AmaMagna heraus, welche mit derdoppelten Breite herkömmlicher Flussschiffe eine neue Dimension inLuxus-Flusskreuzfahrten eröffnet. Das Unternehmen bietet zudem eineganze Palette von Themenfahrten und Markenpartnerschaften an. DieFahrten richten sich an aktive Reisende und Familien sowie dieBereiche Gruppen und Charter.Der dritten Ausgabe von "Berlitz: Flusskreuzfahrten in Europa undden USA" zufolge hat AmaWaterways zahlreiche Ehrungen und Preiseerhalten, darunter den Cruise Critic's Editor's Pick Award in derKategorie "Best for Active Cruisers" und im Jahr 2018 den Preis derLeser von AFAR in der Kategorie "Best River Cruise Line".Pressekontakt:Samantha Jacobs/Kayla Louttit, Hemsworth Communications(678) 631-9974 oder AmaPR@HemsworthCommunications.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/946186/AmaWaterways.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/254874/capture.jpgOriginal-Content von: AmaWaterways, übermittelt durch news aktuell