Am Zocken mit Gamestop und Sundial? Schau dir lieber diese 200-%-Chancen an!

Wenn es eine Konstante an der Börse gibt, dann ist es die, dass es immer etwas Neues zu sehen gibt. Letztes Jahr navigierten die Anleger durch eine einmalige Pandemie, die zu einem der stärksten Bärenmarktrückgänge in der Geschichte des US-Leitindex S&P 500 führte. Im Jahr 2021 ging es darum, zu realisieren, wie groß die Macht der Kleinanleger sein kann.

In den letzten zwei Monaten haben sich Kleinanleger im WallStreetBets-Chatroom auf Reddit zusammengeschlossen, um sich gegen institutionelle Investoren und Hedgefonds zu wehren. Diese überwiegend jüngeren Investoren haben dies getan, indem sie Aktien und Kaufoptionen mit hohem Basispreis auf Unternehmen mit einem hohen Volumen an Leerverkäufen gekauft haben. Das Ziel dieser Kleinanleger war es, einen „Short Squeeze“ zu erzeugen, der die Leerverkäufer in die Flucht schlägt, während die Aktien der Zielunternehmen „zum Mond schießen“, wie die Reddit-Crowd sagen würde.

Du bist auf der Suche nach Problemen, wenn du diese Reddit-Aktien kaufst

Unter den Dutzenden von Aktien, mit denen die Reddit-Crowd geliebäugelt hat, gehören der Videospiel- und Zubehörhändler GameStop (WKN: A0HGDX) und der kanadische lizenzierte Cannabisproduzent Sundial Growers (WKN: A2PPQ6) zu den am meisten beachteten und gehandelten. GameStop war Ende Januar die Aktie mit den meisten Leerverkäufen im Verhältnis zum Börsenwert, während Sundial Growers sowohl ein Pennystock als auch stark leerverkauft ist. Für junge Investoren ist das eine Situation, die die Verlockung noch verdoppelt.

Das Problem ist, dass keines der beiden Unternehmen aus einer Investitionsperspektive besonders attraktiv ist – und das ist noch nett ausgedrückt.

Nehmen wir GameStop, das seinen E-Commerce-Umsatz in der Weihnachtszeit 2020 mehr als vervierfachen konnte, aber trotzdem einen Umsatzrückgang von 3 % hinnehmen musste. GameStop ist viel zu spät auf neue Spieletrends aufgesprungen und sieht die einzige Lösung in der weiteren Schließung seiner physischen Läden. Die Hoffnung ist, dass GameStop durch die Schließung von Filialen seine Ausgaben genug senken kann, um wieder in die Gewinnzone zu kommen.

Die größte Schwachstelle von Sundial sind die mehr als 600 Millionen Dollar an Barmitteln, die das Unternehmen aufgenommen hat. Obwohl das Unternehmen seine Bilanz bereinigt hat, hat es innerhalb von fünf Monaten etwa 1,15 Milliarden Aktien ausgegeben. Das ist eine der schlimmsten Verwässerungen, die ich in mehr als 20 Jahren Marktbeobachtung je gesehen habe. Dazu kommt, dass Sundial zu einer Zeit, in der sich die meisten Marihuana-Aktien darauf vorbereiten, die Kurve zu wiederkehrenden positiven Zahlen zu kriegen, nicht annähernd profitabel ist.

Statt Sundial and GameStop: Aktien mit 200-%-Potenzial

Statt in diese Reddit-Fallen zu tappen, wäre mein Vorschlag, GameStop und Sundial Growers ganz zu vergessen und vielleicht eher die folgenden drei Wachstumsaktien zu kaufen, wenn du wirklich eine seriöse Chance haben willst, dein Geld zu verdreifachen.

Okta

Cybersecurity sollte eine der todsichersten Wachstumsbranchen des Jahrzehnts sein. Die Verlagerung von Unternehmen ins Internet und in die Cloud war schon lange vor der Pandemie zu beobachten. Das Coronavirus hat einfach den nötigen Anstoß gegeben, um diese Transformation zu beschleunigen. Da Unternehmen immer mehr ihrer geschützten Daten in die Cloud verlagern, sollte die Verantwortung für den Schutz dieser Daten zunehmend bei Drittanbietern wie Okta (A2DNKR) liegen.

Die Spezialität von Okta ist die Authentifizierung von Identitäten. Das Unternehmen nutzt eine Reihe von cloudnativen Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, um die Daten der Kunden zu schützen. Mit anderen Worten: Die Lösungen von Okta werden immer intelligenter, wenn es darum geht, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Und da die Plattform nicht als Einheitslösung konzipiert ist, ist Okta in der Lage, seinen Kunden neue Lösungen anzubieten, während sie skalieren. Diese Fähigkeit, seinen Kunden neue Produkte zu verkaufen, wird Okta zu einem Giganten der Cybersicherheit machen.

Interessant ist auch die jüngste Ankündigung von Okta, den Hauptkonkurrenten Auth0 für 6,5 Milliarden US-Dollar in einem reinen Aktiendeal zu übernehmen. Auch wenn Auth0 seine Unabhängigkeit als Marke behalten wird, wird es unter dem Dach von Okta operieren. Auth0 soll vor allem dabei helfen, die Reichweite von Okta über die Grenzen der USA hinaus nach Europa zu erweitern. Diese Akquisition dürfte die Wachstumsperspektiven des Unternehmens weiter beflügeln.

Northern Star Acquisition

Die meisten Leute sind wahrscheinlich nicht mit dem Namen Northern Star Acquisition (A2QLXT) vertraut. Das liegt daran, dass es sich um eine Akquisitionsvehikel (SPAC) handelt. Diese scheint es in letzter Zeit wie Sand am Meer zu geben. Northern Star hat jedoch seinen Fusionspartner angekündigt: das auf Hunde fokussierte Produkt- und Dienstleistungsunternehmen BarkBox. Es wird erwartet, dass das Geschäft im zweiten Quartal abgeschlossen werden kann.

Wie beeindruckend ist BarkBox? Das Unternehmen, das monatlich Spielzeug und eine Vielzahl anderer themenbezogener Produkte liefert, beendete das dritte Quartal des Geschäftsjahres mit rund 1,1 Millionen Abonnenten. Das ist eine schöne Steigerung von den 663.000 Abonnenten, die es im Geschäftsjahr 2020 hatte. Es ist auch erwähnenswert, dass die Produktbindungsrate bei fast 95 % liegt, was der höchste Wert seit der Gründung des Unternehmens ist.

Wie bei den meisten abonnementbasierten Modellen erfreut sich auch BarkBox einer saftigen Bruttomarge von rund 60 %. Dabei ist das Unternehmen auf dem besten Weg, seinen Umsatz bis 2023 auf über 700 Mio. US-Dollar zu verdoppeln. Wenn man bedenkt, dass die Ausgaben für Haustiere in den USA seit mindestens einem Vierteljahrhundert nicht mehr gesunken sind, ist es eine solide Wette, dass der Kernservice von BarkBox und die neuen Produkte (BarkBox Eats, Bark Home und Bark Bright) die Aktie von Northern Star Acquisition (bald umfirmiert in BarkBox) noch viel weiter nach oben bringen werden.

Jushi Holdings

Trotz meiner Rede gegen Sundial werfe ich Kleinanlegern nicht vor, dass sie sich für Marihuana-Aktien interessieren. Im Gegenteil: Ich denke, dass Cannabis eine der am schnellsten wachsenden Branchen in diesem Jahrzehnt sein wird. Und aus meiner Sicht steht es außer Frage, dass mit US-Pot-Aktien das wahre Geld zu verdienen ist. Wenn Investoren eine Wachstumsaktie suchen, die ihr Geld verdreifachen kann, dann ist Jushi Holdings (WKN: A2PMFM) der richtige Name für sie.

Jushi hat einen aggressiven – und doch unglaublich sicheren – Weg zum Wachstum eingeschlagen. Der Kernfokus des Unternehmens liegt auf drei Staaten: Pennsylvania, Illinois und Virginia. Die ersten beiden begrenzen die Anzahl der Einzelhandelslizenzen, die sie ausstellen, während Virginia Dispensary-Lizenzen basierend auf der Gerichtsbarkeit zuweist. Der Punkt ist, dass etwa 80 % (oder mehr) des Umsatzes von Jushi im Jahr 2021 in Märkten erzielt werden, in denen es nur minimalen oder gar keinen Wettbewerb gibt. Indem Jushi auf Staaten mit begrenzten Lizenzen abzielt, stellt es sicher, dass seine Marke die bestmögliche Chance hat, von Grund auf erfolgreich aufgebaut zu werden.

Jushi hat auch die Bereitschaft gezeigt, Akquisitionen zu tätigen, um seine Präsenz zu erweitern. Erst zu Beginn des Jahres hat das Unternehmen eine Apotheke und einen Lizenzinhaber in Kalifornien übernommen und wurde zu 100 % Eigentümer der Apotheke in Pennsylvania, die eine Lizenz erhalten hat, nämlich Agape Total Health Care. Jushi sprudelt vor Bargeld und hat seit der Gründung rund 45 Millionen Dollar an Kapital von seinem Management-Team und Insidern erhalten. Wenn Führungskräfte mit im Spiel sind, passieren normalerweise gute Dinge für die Aktionäre.

Sean Williams besitzt Aktien von Northern Star Acquisition. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Jushi Holdings und Okta. Dieser Artikel erschien am 21.3.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

