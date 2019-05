Am Weltbienentag auf Schutz der Bienen hinweisen / Kleine Schritte sind gemacht, aber noch lange nicht zufriedenstellend

Wachtberg (ots) - Am kommenden Montag erinnert der Weltbienentagan die Bedeutung der Wild- und Honigbienen für die Natur und dasökologische Gleichgewicht. Dieser Aktionstag, der erstmals am 20. Mai2018 begangen wurde, verstärkt, dass diese wichtigen Insekten alsTeil einer intakten Umwelt gefährdet sind: Und Wildbienen mehr alsHonigbienen!"Wir sind derzeit in der Situation, dass sich viele Menschen fürdie Imkerei interessieren und Imker werden. Diese achten auf denZustand ihrer Völker und können im gewissen Rahmen reagieren, wenn esden Bienen nicht gut geht, was bei Wildbienen schwierig ist. Dasheißt jedoch nicht, dass wir mit der Situation zufrieden sind. DennParasiten, wie die Varroamilbe, und Viren, unterstützt durchmangelndes Nahrungsangebot für alle Blüten besuchenden Insekten undder Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln beeinträchtigen dieGesundheit der Honigbiene. Im schlimmsten Fall brechen Völkerzusammen", so Olaf Lück, Geschäftsführer des Deutschen Imkerbundese.V. (D.I.B.).Vor wenigen Tagen hat das Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayendazu die Ergebnisse seiner Online-Umfrage zu den Völkerverlustenvorgelegt. Diese hatten die Herbstprognose aus 2018 bestätigt, dieauf eine bundesweite Wintersterblichkeit 2018/2019 von ca. 13 bis 17% hindeuteten. Eingegangen waren Meldungen von 11.950 Imkereien ausganz Deutschland mit insgesamt ca. 186.000 Bienenvölkern. DieBeteiligungsquote lag somit bei ca. zehn Prozent der deutschenImkerschaft. Die mittlere Verlustquote je Imkerei lag bei gut 15Prozent. Summiert man die Völker je Region und berechnet daraus dieVerluste, ergibt dies eine Verlustquote von 13,8 Prozent. Etwa dieHälfte der Imkereien war zur Auswinterung von Völkerverlustenbetroffen. Die Ergebnisse der einzelnen Regionen wurden unterhttps://deutscherimkerbund.de/download_db.php?katalog_id=0&id=545veröffentlicht.Seit Jahren kämpfen die Imkereien immer wieder mit hohenWinterverlusten, die es auch früher schon gab. Jedoch kehren dieseseit rund zwei Jahrzehnten in deutlich geringeren Abständen wieder.Auf die Gesamtpopulation gerechnet sind das 2018/2019 immerhin rund120.000 Völker - nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden für diebetreffenden Imkereien. Denn die Völker müssen im Frühjahr durchVermehrung mühsam wieder aufgebaut werden. Aber auch für dieBestäubung von Kultur- und Wildpflanzen und die Honiggewinnung fehlendie Bienen im Frühjahr.Probleme wie Nahrungsmangel und Pflanzenschutzeinsatz treffenzugleich auch die Wildbienenarten im erheblichen Maß. In Deutschlandstehen bereits 300 auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.Zusätzlich leiden Wildbienen besonders unter massivem Habitatverlust.Deshalb wird es am Montag anlässlich des Weltbienentages in vielenRegionen Aktionen geben, um den Schutz von Wild- und Honigbienen zufördern.Der D.I.B. setzt dazu vor allem auf den sachlichen und fachlichfundierten Dialog zu verschiedenen konkreten Punkten: Im BereichZucht liegt die Hoffnung derzeit auf einem Forschungsprojekt, bei demes um eine geringere Varroa-Reproduktion durch die Förderung vonGegenwehraktionen der Honigbienen selbst geht. DasBundeslandwirtschaftsministerium fördert das Projekt im Rahmen derInnovationsförderung, auch der D.I.B. investiert eine erheblicheSumme.Zum Thema Nahrungsmangel liegen ebenfalls viele konkreteVorschläge, sowohl für Landwirte als auch Kommunen und dieBevölkerung, vor. "Hier ist ein Umdenken sowohl in derLandwirtschaft, aber auch in der Bevölkerung wichtig und langsamspürbar", meint Lück. Die Entscheidung verschiedener Kommunen,private Steingärten zu verbieten und öffentliche Flächenbienenfreundlich umzugestalten, die kommunaleGrünflächenbewirtschaftung im ökologischen Sinne zu verbessern,findet der Verband beispielgebend.Viel zu tun gibt es dagegen noch im BereichPflanzenschutzmitteleinsatz. Auch hier hat der D.I.B. seit Jahrenklare Positionen. Ein kleiner Erfolg zeichnet sich derzeit beimEinsatz insektenfreundlicher Spritztechnik in der Landwirtschaft ab.Hier hat der D.I.B. mit dazu beigetragen, dass die dahingehendeUmrüstung der Applikationstechnik bestimmter Pflanzenschutzmittel,die sog. Dropleg-Technik, gefördert wird.In anderen Bereichen muss dagegen noch viel getan werden, z. B.beim Thema Glyphosat. Im November 2017 hatten die EU-Mitgliedstaatendafür gestimmt, die Zulassung des umstrittenen Wirkstoffes um weiterefünf Jahre zu verlängern. Diese Entscheidung war für den D.I.B. inkeiner Weise nachvollziehbar. Sowohl auf Bundesebene als auch alle 19D.I.B.-Mitgliedsverbände auf Länderebene haben sich strikt und immerwieder gegen den Einsatz dieses Mittels positioniert, denn derEinsatz des Herbizides ist in mehrerlei Hinsicht für die Imkereinicht tolerierbar. So wird sowohl in der Landwirtschaft, aber auch imprivaten Bereich, Begleitgrün vernichtet, das eine wichtigeLebensgrundlage und Nahrung, nicht nur für Honigbienen, sondern füralle Blüten besuchenden Insekten, ist. Außerdem wird seit vielenJahren bei Untersuchungen des Bienenbrotes (fermentierterBlütenpollen, der als Eiweiß ein wichtiger Nahrungsbaustein fürBienen ist) ein Cocktail an Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen, derdie Gesundheit und Vitalität der Bienenvölker, vermutlich auch durchdie antibiotische Wirkung von Glyphosat, beeinträchtigt."Auch haben wir als Lebensmittelerzeuger die Verpflichtung, unserNaturprodukt Honig vor möglichen Einträgen solcher Mittel zuschützen. Daher sind wir auch deshalb gegen den Einsatz und werdenuns weiterhin dafür stark machen", so Lück. "Uns war immer klar, dassProbleme wie Pflanzenschutzmitteleinsatz und Trachtverbesserungen fürBienen langfristig angegangen werden müssen, denn es gilt, eineVielzahl an Interessen zu berücksichtigen. Kleine Schritte in dierichtige Richtung sind gemacht. Aber für uns ist es nur ein Anfang.Wir müssen weiter am Ball bleiben und stets gemeinsam mit derPolitik und der Landwirtschaft und nicht gegen diese. Unserekonkreten Vorschläge liegen auf dem Tisch zuständiger Ministerien undwir sind zur weiteren aktiven Mitarbeit jederzeit bereit. Ich binzuversichtlich, dass wir gemeinsam positive Schritte für die Bienenerreichen können, wenn jeder ein Stück dazu beiträgt. Und dies auchim Zuge des Weltbienentages", wünscht sich Lück.Im D.I.B. sind 121.000 Imkerinnen und Imker organisiert. 