Am Vorabend des 24h-Rennens: Feierliche Verleihung der Nürburgring Awards 2018

Köln (ots) - Nürburgring Award ehrt hochrangige Persönlichkeitenund engagierte Innovationen des MotorsportsHans-Joachim "Strietzel" Stuck, Nürburgring Legende und Präsidentdes DMSB, wird mit Lifetime Achievement Award gewürdigtNach seiner viel beachteten Premiere in 2016 und der erfolgreichenFortsetzung im vergangenen Jahr, ehrt der Nürburgring Award erneutbesondere Leistungen im Motorsport. Am Vorabend des ADAC Zurich24h-Rennens würdigen die Veranstalter am 11. Mai 2018 Preisträger inden bewährten Kategorien: Ambassador of the Year, Brand of the Yearund Lifetime Achievement.Vor circa 300 geladenen Gästen aus Medien, Sport und Wirtschaftführt Moderatorin Laura Wontorra im Kinosaal des ring°werks durch dieNürburgring Award Night.Die hochkarätige Jury des Nürburgring Awards, besetzt ausMotorsport-Experte und Ex-Mercedes-Formel-1-Chef Norbert Haug,DTM-Star Timo Glock und Formel-1-Reporter Kai Ebel, steht selbst wiekaum ein anderes Komitee für legendäre Rennsportmomente. Mit ihrergroßen Kenntnis über die internationale Szene zeichnen sie sich inidealem Maße für die Auswahl der Preisträger aus.Auch Mark Webber, ehemaliger Formel-1-Fahrer undNordschleifen-Fan, lässt es sich in diesem Jahr nicht nehmen, bei derNürburgring Award Night vorbeizuschauen und eine der begehrtenTrophäen zu präsentieren.Besonderes Highlight - der Lifetime Achievement AwardFür einen außergewöhnlichen Moment wird der Lifetime AchievementAward während der rund einstündigen Zeremonie sorgen. Nach MichaelSchumacher in 2016, Hans Werner Aufrecht in 2017, nimmt diese Ehrungfür ein besonderes Lebenswerk nun Hans-Joachim Stuck entgegen. Alserst 19-Jähriger gewann er auf einem BMW die Erstausgabe des 24h-Rennens am Nürburgring - Gesamtsiege 1998 und 2004 folgten. Mitseinem Humor und seiner lockeren Art, begeistert er seit jeherMotorsportfans auf der ganzen Welt. Die Motosportwelt verneigt sichmit dieser Auszeichnung vor Hans-Joachim Stuck und all den grandiosenMomenten, die er ihr während seiner langen Karriere bescherte.Die weiteren Preisträger des Nürburgring Award 2018 sowie ihreLaudatoren werden im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben.Der Nürburgring Award wurde in 2016 erstmals gemeinschaftlich vomNürburgring-Eigentümer NÜRBURGRING 1927 GmbH & Co. KG, dem ADACNordrhein e.V. als Veranstalter des 24h-Rennens, den MedienpartnernRTL und Auto Bild Motorsport sowie von der SPORTTOTAL AG als Promoterund Produzent des größten Autorennens der Welt initiiert.Die Verleihung ist am 11.05.2018 ab 21:30 Uhr auf Deutschlandsgrößter Motorsport-Plattform Motorsport-Total.com, bei AUTO BILDmotorsport (http://Autobild.de/motorsport) sowie auf der offiziellenSeite des Nürburgrings (http://Nürburgring.de) im Live-Stream zusehen.